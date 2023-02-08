Алюминиевое остекление
Входные группы из алюминия
Павильоны и перегородки
Индивидуальные решения для
нестандартных объектов
нестандартных объектов
Воплощение архитектурных и дизайнерских проектов любой сложности
Дополнительный
сервис
сервис
Консультации экспертов, доставка, монтаж и гарантийные обязательства
Премиальные
комплектующие
комплектующие
Итальянская фурнитура высшего качества
Немного о нас
Calums Сomplex Aluminium Structures – изготовление и монтаж конструкции любой сложности и размера из алюминиевых профильных систем.
Выполняем фасадное и панорамное остекление, производим и монтируем входные группы, изготавливаем интерьерные, офисные, цельностеклянные перегородки, конструируем и устанавливаем раздвижные конструкции из алюминиевого профиля ALUTECH, с 2001 года.
Собственное производство и многолетний опыт работы с алюминиевыми системами, позволяют нам выполнять заказы полного цикла, от проектирования и переработки, до монтажа конструкций, любого масштаба и сложности.
Среди наших
клиентов
Строительные компании Проектные организации Промышленные предприятия Архитектурные бюро и дизайнеры Частные домовладельцы
Официальный
дилер брендов
ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ
европейский лидер в области фурнитуры для алюминиевых окон и дверей
первый российский производитель алюминиевых композитных панелей
один из лидеров в сфере производства стекла
лидер по поставке алюминиевых композитных панелей и терракоты для навесных вентилируемых фасадов
высококачественное полированное флоат-стекло
производитель алюмокомпозитных панелей и систем подоблицовочных конструкций для вентфасадов