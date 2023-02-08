Calums Сomplex Aluminium Structures – изготовление и монтаж конструкции любой сложности и размера из алюминиевых профильных систем.

Выполняем фасадное и панорамное остекление, производим и монтируем входные группы, изготавливаем интерьерные, офисные, цельностеклянные перегородки, конструируем и устанавливаем раздвижные конструкции из алюминиевого профиля ALUTECH, с 2001 года.

Собственное производство и многолетний опыт работы с алюминиевыми системами, позволяют нам выполнять заказы полного цикла, от проектирования и переработки, до монтажа конструкций, любого масштаба и сложности.