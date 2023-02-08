Архитектурное алюминиевое
остекление и конструкции

комплексное изготовление светопрозрачных конструкций из алюминиевых профильных систем
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Алюминиевое остекление

Входные группы из алюминия

Стеклянные козырьки и навесы

Павильоны и перегородки

Промышленное остекление

Вентилируемые фасады

 
 
 
Индивидуальные решения для
нестандартных объектов
Воплощение архитектурных и дизайнерских проектов любой сложности
Дополнительный
сервис
Консультации экспертов, доставка, монтаж и гарантийные обязательства
Премиальные
комплектующие
Итальянская фурнитура высшего качества

Немного о нас

Calums Сomplex Aluminium Structures – изготовление и монтаж конструкции любой сложности и размера из алюминиевых профильных систем.

Выполняем фасадное и панорамное остекление, производим и монтируем входные группы, изготавливаем интерьерные, офисные, цельностеклянные перегородки, конструируем и устанавливаем раздвижные конструкции из алюминиевого профиля ALUTECH, с 2001 года.

Собственное производство и многолетний опыт работы с алюминиевыми системами, позволяют нам выполнять заказы полного цикла, от проектирования и переработки, до монтажа конструкций, любого масштаба и сложности.

Наши проекты
 

Среди наших
клиентов

Строительные компании Проектные организации Промышленные предприятия Архитектурные бюро и дизайнеры Частные домовладельцы
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Официальный
дилер брендов

ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ
европейский лидер в области фурнитуры для алюминиевых окон и дверей
первый российский производитель алюминиевых композитных панелей
один из лидеров в сфере производства стекла
лидер по поставке алюминиевых композитных панелей и терракоты для навесных вентилируемых фасадов
высококачественное полированное флоат-стекло
производитель алюмокомпозитных панелей и систем подоблицовочных конструкций для вентфасадов

Просто о сложных алюминиевых конструкциях

Теплая тяжелая рамная дверь alutech серии ALT W72 HD

Теплые двери ALT W72 м, Алюминиевые двери alutech [...]Читать дальше… from Теплая тяжелая рамная дверь alutech серии ALT W72 HD

Панорамное окно подъемно-раздвижной конструкции ALT SL130

Панорамное окно ALT SL130 Описание конструкции [...]Читать дальше… from Панорамное окно подъемно-раздвижной конструкции ALT SL130

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